Venezia, la Biennale è la mostra più visitata d’Italia

Tredicimila ingressi alla settimana. Questo è il bilancio della 58esima Biennale d’arte di Venezia, aperta dallo scorso 11 maggio fino al 24 novembre. Ciò fa di lei la mostra più visitata d’Italia. Quest’anno è stata affidata all’americano Ralph Rugoff, che ha scelto il titolo di “May you live in interesting times“, “che tu possa vivere in tempi interessanti”.

Un titolo che vuole essere anche provocatorio riferendosi alle difficoltà di certe fasce più deboli della società e al rapporto etico tra scienza e tecnologia. Scopri gli artisti invitati.

Fonte TgrVeneto

(Ph. Facebook – Biennale Arte)