«Quote rosa Atv, nomine da rifare»

Tutto da rifare a Verona per quanto riguarda le nomine della partecipata dei trasporti Atv a causa del mancato rispetto della normativa vigente sulla parità di genere. Lo scorso 1° agosto l’assemblea dei soci composta da Amt per Verona e Ferrovie Nord per Milano si è riunita per rinnovare il Collegio Sindacale, stabilendo le seguenti nomine: Marco Manzoli, Presidente; Salvatore Belardo e Fabrizio Veronesi, Sindaci effettivi; Dorino Mario Agliardi e Sara Gasparini come supplenti. Soltanto una donna, mentre la legge del 2011 prevede che la quota di genere non sia inferiore a un terzo.

Un organismo da cinque componenti richiede almeno tre donne e due uomini oppure due donne e tre uomini. «Si tratta di un scivolone grave, che vede l’amministrazione veronese ancora estranea ed ignara (quando non è apertamente ostile) rispetto ai temi della parità di genere. Ciò accade proprio nel mese in cui in parlamento, con iniziative bipartisan, sono state avviate le audizioni per rinnovare la legge in questione, che attualmente ha come scadenza il 2022 – commenta in una nota il Partito Democratico di Verona -. Come dimostra questo episodio senza la norma le donne verrebbero escluse a dispetto degli eccellenti risultati che le quote rosa hanno dimostrato nel pubblico come nel privato. Purtroppo, grazie a Sboarina e a Barini – conclude la nota – Verona è ancora fanalino di coda nella promozione della giustizia e dei diritti delle persone». (t.d.b.)