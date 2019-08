Schianto in moto, 34enne muore dopo 11 giorni di agonia

Condividi

Linkedin email

È deceduto ieri pomeriggio lo scooterista 34enne rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto in via Mameli a Verona, sabato 27 luglio. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, poco prima delle 4 del mattino, stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda SH e, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha urtato l’isola salva pedoni all’altezza del civico 13B. A seguito dell’impatto il giovane era caduto rovinosamente a terra. Sono ancora in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.