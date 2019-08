«Voli anche su Treviso»: il ministero beffa Conte

Condividi

Non è passato a Roma il piano del sindaco di Treviso Mario Conte di dirottare la totalità dei voli su Quinto. Come riporta Alessandro Bozzi Valenti su La Tribuna a pagina 17, la commissione Via del ministero dei Trasporti ha confermato che il 21% dei voli decollati potranno passare su Treviso, mentre su Quinto, i cui amministratori spingevano per un’equa spartizione 50 e 50 dei voli, passerà il restante 79%.

Il ministero ha stabilito che i voli su Treviso non potranno essere più di 2500 all’anno.

