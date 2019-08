Genitori distratti dai cellulari: sempre più bimbi persi in spiaggia

Condividi

Linkedin email

Estate tempo di vacanze e di distrazioni. Ma una disattenzione può trasformarsi in un vero incubo, come perdere il proprio figlio in spiaggia. In Svezia, ma non solo, questi episodi sono talmente in aumento da diventare un vero e proprio allarme. La causa principale dell’incremento di questo fenomeno sarebbe dovuta alle distrazioni dei genitori troppo impegnati a tenere gli occhi su cellulari e smartphone.

I servizi di soccorso confermano che i casi di bambini scomparsi in spiaggia sono in costante aumento e incoraggiano i genitori a lasciare a casa il proprio smartphone quando sono in spiaggia. «Sono troppo intenti ad armeggiare il cellulare con la testa sul display, piuttosto che guardare i propri figli. Molti non si rendono conto di quanto accade attorno a sè in un luogo spesso così affollato. Non si rendono conto del problema fino a quando non è troppo tardi».

COSA FARE SE AVETE PERSO VOSTRO FIGLIO IN SPIAGGIA

Giocare d’anticipo: a casa possiamo preparare un biglietto contenente le informazioni utili per farci rintracciare (il nostro nome e quello del bambino, il numero di telefono) e applicarlo a un braccialetto o in una capsula da far portare al collo o al polso al bambino in spiaggia. Fondamentale, se i figli sono abbastanza grandi da capire, spiegargli che non ci si allontana senza autorizzazione dei genitori e insegnarli a trovare dei punti di riferimento per riuscire a ritornare eventualmente da solo all’ombrellone. Altra indicazione fondamentale è spiegargli che, per qualunque cosa, deve rivolgersi al bagnino: se il bambino si è perso in spiaggia, deve cercare il bagnino (che riconoscerà grazie ai suoi segni distintivi, ad esempio il colore della canottiera) e comunicargli il suo nome e cognome.

Dal momento in cui non troviamo il bambino, cerchiamo di mantenere la calma e chiediamo alle altre mamme se lo hanno visto. Una volta accertato che nei paraggi non c’è, diamo comunicazione al bagnino, fornendo quante più indicazioni utili a identificarlo (colore del costume e del cappellino, se aveva gli occhiali da sole).

(ph: shutterstock)