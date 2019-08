Calabria boicotta il Veneto, la risposta de Il Canal [VIDEO]

Condividi

Dopo la notizia che alcuni locali della Calabria hanno deciso di “devenetizzarsi”, ovvero di non acquistare più prodotti veneti come il prosecco per protestare contro la richiesta della nostra regione dell’autonomia, il Canal ha deciso di recarsi a Cosenza per “calabrizzarsi”. Ecco com’è andata.