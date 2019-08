Cayo Blanco chiuso per razzismo, Forza Nuova: «Ridicolo»

Condividi

Il movimento di estrema destra Forza Nuova interviene sulla chiusura dello stabilimento Cayo Blanco di Sottomarina-Chioggia. «Non è nostra intenzione prendere posizione sulla chiusura dello stabilimento, quello che ci preme segnalare è però il comportamento ridicolo e palesemente mediatico della Questura di Venezia, a pochi giorni dal ferragosto – si legge nella nota diramata dal movimento. – Facciamo i nostri complimenti al Questore di Venezia, che con un’abile mossa, a pochi giorni dal Ferragosto, è riuscito a far parlare di sé, mostrando quel pugno di ferro che non è mai riuscito a dimostrare fino ad oggi per risolvere problemi ben più grossi che attanagliano Venezia e l’intera provincia – continua – Del resto, mettere i sigilli per 15 giorni ad uno stabilimento balneare, a causa dei diversi episodi di violenza e di razzismo, rappresenta un provvedimento tanto semplice quanto mediaticamente d’effetto, uno di quei provvedimenti che consentono ad una Questura incapace, di nascondere i veri problemi irrisolti del territorio veneziano».

«Ci chiediamo come mai, per esempio, il Questore abbia condotto le forze dell’ordine a mettere i sigilli al lido Cayo Blanco, chiudendo sistematicamente gli occhi di fronte ai venditori clandestini in spiaggia; ci chiediamo come mai il Questore di Venezia ha da sempre preferito sorvolare sulle carovane di merce contraffatta che invadono ogni giorno le coste del veneziano; ci chiediamo come mai il Questore di Venezia faccia finta di niente di fronte allo spaccio di sostanze stupefacenti, di fronte ad episodi gravissimi come quello accaduto lo scorso anno a Jesolo, dove una ragazza venne violentata in spiaggia. Fa sorridere sentire il Questore parlare di allarme sociale in riferimento ad uno stabilimento balneare, quando Venezia è in balia di bande africane, atte ad azioni delinquenziali di ogni tipo. Il questore con questa azione di facciata non riuscirà sicuramente a nascondere quello che è per Venezia il vero pericolo, che va ben oltre ad un eritreo allontanato da un locale o qualche rissa innescata all’interno di esso. Per i cittadini, per i turisiti, i problemi sono ben altri – conclude il comunicato – Apra gli occhi il Questore e si occupi della delinquenza, quella vera, quella africana che, indisturbata, invade di prodotti contraffatti e di droga le nostre spiagge, quella delinquenza che ogni giorno vede nostri giovani morire e le nostre donne scippate e violentate». (t.d.b.)

