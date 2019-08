«Razzismo al Cayo Blanco, Regione e Comune facciano rispettare leggi»

Condividi

«Oggi abbiamo depositato una Interrogazione a risposta immediata per chiedere al Presidente della Giunta regionale quali misure urgenti intenda adottare per contrastare la diffusione della violenza e del razzismo, a garanzia del rispetto della legalità e dei diritti costituzionali in tutto il territorio regionale». Ne danno notizia i consiglieri regionali Piero Ruzzante (LeU), Patrizia Bartelle (IIC) e Cristina Guarda (CpV), del Coordinamento “Veneto 2020”, che spiegano «fatti come quelli accaduti a Sottomarina non possono essere tollerati, gettano fango sul territorio di Chioggia e sull’intera Regione. Gli Enti Locali devono concorrere alla salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti. Violenti e razzisti non possono fare profitto sulle nostre spiagge».

«Esprimiamo solidarietà alle vittime di ingiuste violenze e discriminazioni – affermano i consiglieri regionali – Chi gestisce i bagni di Sottomarina non può macchiarsi di episodi come quelli risultati dagli accertamenti delle Forze dell’Ordine e riferiti dalla Questura di Venezia. Se lo fa, non solo lede i diritti costituzionali degli avventori, ma reca anche un grave danno all’immagine di un territorio, quello di Chioggia, che vanta in realtà una tradizione di accoglienza”.

«Auspichiamo anche un intervento da parte del Comune, per quanto di competenza – chiedono i consiglieri di “Veneto 2020′”- Va ristabilito il rispetto della legalità, senza atteggiamenti permissivi che sarebbero incomprensibili dopo i provvedimenti adottati dalla Questura. Il fatto che la Questura parli di una vera e propria escalation di episodi razzisti e violenti ai danni degli avventori è allarmante. I titolari di pubblici esercizi hanno il dovere di garantire i diritti previsti dalla Costituzione e il rispetto della legge italiana, i comportamenti descritti vanno ben al di fuori di quel che è consentito nel nostro Paese».

«A questo punto bisogna andare fino in fondo, il Comune e la Regione facciano la loro parte – concludono Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda – Chi non ha rispetto per la vita e la dignità umana, non può gestire un’attività economica e fare profitti indisturbato nelle nostre spiagge, questo è il messaggio che deve passare». (t.d.b.)