Cosa fare a Ferragosto a Rovigo

Sagra di San Rocco a Rosolina

L’Antica Sagra prenderà il via martedì sera con l’apertura dello stand gastronomico alle 19. In serata, dalle 21,30, si terrà il concerto della Filarmonica “V.Bellini” Città di Rosolina. Mercoledì 14, sempre alle 21,30, sarà la volta del cabaret con un volto molto amato della comicità italiana: da Colorado Cafè arriva Gianluca Fubelli, meglio noto come Scintilla, per uno spettacolo che si preannuncia esilarante dal titolo “La bellezza non è tutto”. Giovedì sera, giorno di ferragosto, a garantire l’atmosfera saranno gli Aironi Neri, band tributo ai Nomadi, un viaggio nella storia della musica italiana con brani memorabili. Si inizia alle 21,30. Il clou è atteso per venerdì quando sacro e profano si alterneranno per il gran finale. Si inizia alle 19 con la messa solenne in onore di San Rocco cui seguirà la processione per le vie del centro. Alle 21,30 si balla in piazza con l’orchestra spettacolo “Marco e I Niagara”. Alle 23,30 sarà il momento della ricca tombola con un montepremi complessivo di 5 mila euro, cui seguirà l’estrazione dell’ancora più ricca lotteria, organizzata dalla Parrocchia. Primo premio un Audi Q2, secondo, una crociera sul Mediterraneo per due persone con Costa. Dal 13 al 16 agosto sarà poi attiva la Pesca di beneficienza presso il centro parrocchiale e la stima del salame con l’Usd Albarella-Rosolina Mare. Non solo, dal 12 al 17 agosto, all’Auditorium Sant’Antonio sarà visitabile la mostra su Gino Bartali “Un diavolo di campione, un angelo di uomo”. Per i più piccoli, ci sarà anche un piccolo Luna Park.

Agosto grignanese

P-51 Live alla festa del 171° Agosto Grignanese

Stand Gastronomico

ampia pista da ballo

Cena con delitto Arquà Polesine 17 agosto

Arquà Polesine, venerdì 25 luglio 1494, la guerra del sale è finita ed è stata firmata la pace tra la Serenissima ed il Ducato di Ferrara che ufficializza il controllo del territorio del polesine alla Repubblica di Venezia, c’è chi è contento del cambiamento e chi no perché ora castelli e fortificazioni estensi, sono passate di mano, con coloro che vi lavoravano.

Per il controllo del territorio di Arquà Polesine è stato nominato Magistrato Gianni Galeazzo Saverio Bianchini, che assieme alla moglie Amanda e alla figlia Alessandra e dei suoi uomini e donne al seguito si è insediato nel castello. La struttura del castello è composta da una torre principale, un’area artigianale dove trovano posto falegnameria, officine e l’armeria, le scuderie, e vari ambienti adibiti a uffici, necessari per la gestione, un ampio salone cerimoniale e le stanze private dei nuovi proprietari. La Repubblica di Venezia avvia anche lavori di fortificazione in tutto il territorio di confine e Polesella diventerà un importante avamposto militare fluviale.

Lungo il mare adriatico le galere mercantili continuano a trasportare merci dalla capitale a tutto il bacino mediterraneo e c’è sempre più preoccupazione per l’avanzare delle truppe dell’Impero Ottomano.

Menù adulti 25 €

– Antipasto contadino

– Primo piatto: pasta al ragù del porco o dell’orto

– Grigliata mista con polenta

– Contorno: insalata mista

– Dolce

Menù bimbi 12 €

– Antipasto contadino

– Primo piatto: pasta al pomodoro

– Secondo: wurstel con patatine fritte

– Dolce

L’assassino verrà messo al rogo e verrà data la possibilità di fare foto e filmati ricordo, al miglior protagonista pergamena con ceralacca.

E’ anche possibile provare gli oggetti per farsi la foto e il filmato ricordo:

– gogna (omaggio)

– rogo della strega (filmato di un minuto con offerta alla Pro Loco)

– violino della bisbetica (omaggio)

Ascaro Day 18 agosto

Dopo la splendida 2 giorni trascorsa L’ASCARO DAY ritorna con la seconda tappa estiva che si svolgerà in un’unica giornata nella bellissima location di Palazzo Rosso Rovigo (Strada Statale 16, Polesella RO) con piscina e i suoi 7 campi di beach volley a disposizione.

In questa seconda tappa le CATEGORIE DI GIOCO saranno sempre le stesse: 4×4 misto (2U + 2D) e 2×2 misto (1U + 1D).

COSTO ISCRIZIONE: 20€ a persona per chi partecipa ad una categoria, 27€ per partecipare ad entrambe le categorie. La quota comprende: l’iscrizione al torneo, l’entrata a Palazzo Rosso, un lettino (fino ad esaurimento), un gadget firmato Ascaro Volley e gli sconti sui servizi in convenzione.

Per completare l’iscrizione è necessario inviarci la ricevuta di bonifico effettuato.

La quota “non atleta” è una quota individuale riservata a coloro che non iscritti in veste di atleti al torneo, intendono comunque usufruire dell’entrata nella struttura e delle scontistiche ed è di 5€.

I POSTI DISPONIBILI sono limitati a un massimo di 42 squadre così ripartite:

– 30 coppie di 2×2 misto

– 12 squadre di 4×4 misto

TERMINE iscrizioni: venerdì 9 Agosto.

PROGRAMMA:

8.00-8:45 Check-in,

9:00-14:00 Incontri di qualificazione

14:00-20:00 tabellone a doppia eliminazione gold/silver e finali di tutte le categorie.

È previsto un montepremi in denaro per le prime 3 classificate Gold di ogni categoria.

Ogni squadra è tenuta a portarsi il pallone, noi li forniremo per le fasi finali.

Sono assicurate almeno 4 partite a squadra.

Le regole sono quelle ufficiali FIPAV del Beach Volley. Lo spirito dell’Ascaro Day impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana competizione. Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del “fair play” nel 2×2 misto (l’uomo batte sull’uomo e la donna su chi vuole).

Gli arbitraggi verranno effettuati a rotazione dalle squadre e assegnati dallo staff.