«Crisi governo, Salvini truffa italiani: 90% provvedimenti a firma M5S»

Il consigliere del M5S di Verona e vicepresidente del consiglio comunale Alessandro Gennari interviene in un lungo post su Faceook sulla crisi di governo aperta ieri da Matteo Salvini. «Analisi delle motivazioni che hanno portato Salvini a staccare la spina al Governo del Cambiamento – scrive Gennari, che cita e ribatte parola per parola le motivazioni addotte dallo stesso leader leghista per la sua scelta, -. Da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come:Grandi Opere (treni pensati negli anni 70 vedi TAV, autostrade fatte con i rifiuti che dovevano essere pagate dai privati, ma che pagheranno i cittadini 7 volte il loro valore vedi Pedemontana e date in gestione a persone che non sono mai responsabili di nulla, però andiamo a commemorare le vittime del ponte Morandi, crollato per evidente incuria.) Infrastrutture e sviluppo economico (traduci “Abbiamo fame, siamo al Governo, dovremmo mangiare di più”). Shock fiscale (traduci devo trovare il modo di non pagare i 49 milioni inguattati dalla Lega e condonare, condonare, condonare. Ma con i 5 stelle non si riescono a fare.)».

«”L’Italia ha bisogno di scelte coraggiose e condivise – prosegue Gennari citando Salvini – inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani”, rimarca il partito di Salvini. (Sveglia!! Il 90 % dei provvedimenti di questo Governo, porta la firma del M5S. Altro che no, rinvii, blocchi. La differenza tra chi fa e chi parla è evidente, e se gli Italiani guardassero le firme sotto i DL messi in atto, si accorgerebbero della grande truffa ai loro danni che sta conducendo Salvini! Scelte coraggiose? Reddito e Pensione di Cittadinanza, riduzione dei Parlamentari, Salario Minimo Garantito, autonomie, non sono scelte coraggiose? Il TAV è una scelta coraggiosa Matteo Salvini? – conclude Gennari -.Forse ci vuole coraggio a volerla fare a tutti i costi nonostante la sua completa inutilità».

(Ph. Facebook – Alessandro Gennari)