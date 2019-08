Cosa fare a Ferragosto a Venezia

Condividi

Visite gratuite per i veneziani alla Fondazione Giorgio Cini 13 agosto

Sei residente nel comune di Venezia?

Ogni primo mercoledì del mese puoi visitare la Fondazione Giorgio

Cini gratuitamente.

Potrai scoprire i tesori del complesso monumentale della Fondazione e consocere e approfondire la storia dell’isola di San Giorgio.

Con un sistema innovativo, grazie all’utilizzo di videoguide con tecnologia touch e un’interfaccia semplice e intuitiva anche per i bambini, potrai vivere una nuova esperienza di visita.

L’itinerario comprende 17 punti d’interesse più 3 approfondimenti multimediali, per un’ora di ascolto.

I posti sono limitati pertanto si consiglia di prenotare la visita, contattando la Biglietteria della Fondazione Giorgio Cini. Puoi scrivere una mail a *protected email* o telefonare al numero +39 041 2710237 (tutti i giorni tranne il martedì dalle 10.00 – alle 15.00).

Starlight Venice under the Stars 15 agosto

SAVE THE DATE: THURSDAY | AUGUST 15TH | 2019

Tropicana Terrace – from 8.00 pm.

-LUXURY LIVE COOKING BY LIONELLO CERA (2 Michelin Stars) and DAMIANO BROCCHINI (our Executive Chef)

-LIVE MUSIC BY “ROBERTONE BAND”

-OUTSTANDING FIREWORKS DISPLAY

-ENTERTAINMENT FOR KIDS BY “SCIMPA KIDS CLUB”

€ 150,00 per person (drink included)

Children 0-3: Free

Children 3-12: € 75,00

Furio e i Marziani live ai Bagni Alberoni entrata gratuita 15 agosto

I Musici Veneziani Vivaldi Four Seasons 14 agosto Scuola Grande di San Teodoro Campo San Salvador

Ferragosto Beach Party Aurora Beach Venezia Lido 14 agosto

Ritiro sciamanico d’agosto 14-18 agosto Mestre

Siamo felici di invitarvi a queste 5 giornate di immersione nella bellezza, nella musica, nell’energia curativa dello sciamanismo amazzonico… e non solo. Cerimoniali sciamanici di notte e di giorno, capanna sudatoria, cerimoniale di Kambò, cerchi di canti medicina e ruote di tabacco e rapè, trattamenti sciamanici individuali, attivazioni Reiki, trattamenti vibrazionali con i cristalli, canto biosinergico…. tante attività diverse accomunate dallo stesso intento: offrire strumenti per realizzare lo splendido dipinto che ciascuno di noi è. Un ritiro completo di 5 giorni o tanti appuntamenti a cui partecipare singolarmente. Abbiamo pensato a formule diverse per permettere a tutti quelli che lo desiderano di essere presenti. Per l’occasione torneranno a trovarci Jhonny Benavides, Taita Faiber Martinez e Johan Cardenas di ritorno dal tour europeo per far conoscere la tradizione nativa del Putumayo (Colombia).

Non vediamo l’ora di passare queste giornate insieme, siete benvenuti!

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

14 agosto

– ore 20: Cerimoniale sciamanico.

15 agosto

– ore 11: Temazcal (capanna sudatoria).

– ore 17: (Cir)conferenza: “I doni di Pachamama, sacre medicine della terra. Dall’Amazzonia al Mediterraneo” con Roby MasterLove e Carlo Raimondi.

– ore 21: cerchio di canti medicina e ruota rapè.

16 agosto

– pomeriggio: trattamenti vibrazionali con i cristalli * (su appuntamento)

– ore 20: cerimoniale sciamanico con Jhonny Benavides, Taita Faiber Martinez e Johan Cardenas.

17 agosto

– durante l’intera giornata: trattamenti individuali con Jhonny Benavides, trattamenti e attivazioni Reiki, lezioni di canto biosinergico **. Tutti su appuntamento.

– ore 11: cerimoniale di Kambò

– ore 16.30-18.30: Circle Song **

– ore 21: cerchio di canti medicina e tabacco sacro.

18 agosto

– ore 10-17: cerimoniale sciamanico di giorno.

Altre informazioni:

– Una persona sarà incaricata di preparare pasti vegetariani. Grazie a chi vorrà contribuire portando qualcosa di leggero, preferibilmente fatto con le proprie mani e vegetariano.

– I bambini sono i benvenuti . Ci sarà sempre una persona incaricata di stare con loro e potranno partecipare ad alcune delle attività con i genitori.

– Durante le giornate per chi lo richiede sarà possibile ricevere l’attivazione Reiki di primo Livello (almeno 2 persone, su appuntamento)

– Per richiedere appuntamento per i trattamenti vibrazionali, i trattamenti sciamanici, le attivazioni Reiki e il canto biosinergico, contattateci via Whatsapp o mail come indicato più sotto. Il numero di posti è limitato.

* I trattamenti vibrazionali e con i cristalli sono tenuti da Prem Yoko Tatiana Venturini. Naturopata, operatrice e formatrice in discipline olistiche quali Reiki Usui tradizionale, Viet Tai Chi, Tensegrità, Cristalloterapia e Cromoterapia, Tecniche di Rilassamento e Benessere Psicofisico, Meditazione, Alimentazione Naturale. Presidente Siaf regione Veneto.

** Le sedute di canto biosinergico e il Circle Song sono tenuti da Tiziana Guerra, cantante, direttrice di coro e formatrice secondo il metodo funzionale arricchito delle conoscenze dello yoga e meditazione.

COSA PORTARE:

– materassino e sacco a pelo per le attività che si svolgeranno all’aperto. Cambi di vestiti, costume/pareo per la capanna sudatoria, ciabattine per muoversi in casa, bottiglia-thermos d’acqua personale.

– gradito ogni contributo per le colazioni e i pranzi, preferibilmente fatto con le proprie mani e vegetariano.

Una passeggiata nel tempo visite guidate gratuite

Una passeggiata nel tempo.

Alla scoperta delle collezioni di Palazzo Querini Stampalia

Dal 23 giugno al 29 settembre, tutte le domeniche alle ore 11 è possibile partecipare alla visita guidata gratuita, in italiano, compresa nel biglietto d’ingresso.

La visita (della durata di un’ora) comprende un tour del Museo, della Collezione Intesa Sanpaolo, dell’Area Scarpa e di tutte le esposizioni temporanee. Non è necessaria prenotazione.

(Ph Facebook Aurora Beach Venezia)