Dimesso dopo presunta polmonite, muore meccanico

Condividi

Linkedin email

Lutto alla Parolin racing kart di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Si è spento a 46 anni il meccanico Massimiliano Fabris. Come riporta Il Giornale di Vicenza secondo i medici il suo malore era causato da una polmonite e dopo 24 ore era stato dimesso dall’ospedale di San Bassiano.

Ma una volta a casa si è sentito male di nuovo ed è deceduto nella notte davanti alla moglie. Nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte. «La scorsa notte ci ha lasciati all’improvviso una persona per noi speciale, Massimiliano Fabris. Al nostro fianco sin dagli inizi, con lui abbiamo condiviso sconfitte e trionfi. Abile collaboratore, sempre disponibile, con una passione immensa per il suo lavoro.Il suo contributo in tutti questi anni è stato qualcosa di eccezionale e di questo gliene saremo sempre grati.Sei un pezzo della nostra storia. Riposa in pace Max».

Ph. Facebook – Parolin racing kart