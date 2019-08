Il bosco delle fate e la casa delle farfalle nel cuore dei Colli Euganei

Condividi

Linkedin email

Nel cuore dei Colli Euganei, più precisamente a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, esiste la prima casa delle farfalle realizzate in Italia e una delle prime al mondo. Si tratta di un percorso immerso in una ricostruzione fedele delle foreste pluviali dell’Amazzonia, dell’Africa e dell’Asia che vi coinvolgerà e stupirà con i suoi colori, i suoi suoni e centinaia di farfalle svolazzanti. Farfalle ma non solo: qui potrete trovare anche draghi barbuti e i grandi insetti tropicali.

Il percorso comincia nella Sala didattica, dove potrete avere un assaggio dell’estrema biodiversità che c’è nel mondo delle farfalle. Subito dopo avrete occasione di scoprire, in una mostra a lei dedicata, uno dei Lepidotteri più famosi del mondo: la farfalla monarca. Dopo pochi passi, superando un ponticello su un laghetto, entrerete nella prima sala della Casa delle Farfalle: il Giardino dell’Eden, dove arte e bellissime farfalle blu si fonderanno attorno alla ricostruzione di un antico albero tropicale. Scoprirete poi le crisalidi in fase di schiusa e se avrete fortuna assisterete alla nascita di una nuova farfalla.

Superata la Sala video sarete pronti ad entrare nella vera e propria Serra tropicale. Il primo giardino rappresenta la regione amazzonica: una vegetazione lussureggiante e farfalle di ogni colore e dimensione vi accoglieranno nel loro mondo. Spiccheranno le splendide “Morpho”, farfalle dallo sgargiante colore blu metallico, e i colorati “Heliconidi”, che utilizzano i colori mettere in guardia i predatori della loro tossicità. Non andate di fretta, ma prendetevi qualche minuto per osservare il frenetico lavoro delle formiche tagliafoglie. Dopo aver visitato l’Amazzonia, basterà un semplice passo per attraversare l’oceano e ritrovarsi nella regione indoaustrale dove, seguendo i vari papilionidi troverete le piante dove depongono le uova e crescono i giovani bruchi. Dopo aver esplorato l’Indo-Australia sarete pronti per cambiare dimensione ed addentrarsi nel magico Bosco delle Fate.

Il Bosco delle Fate è un luogo magico che si trova all’interno di un parco alberato di 6000 metri quadri, dove grandi e piccoli vengono incantati dalle leggende e dai fantastici personaggi che popolano la fantasia e la tradizione popolare. Nella vostra passeggiata incontrerete riproduzioni pittoriche di orchi, folletti e fate, ma anche strani sassi e alberi sospettosi che vi osserveranno; senza dimenticare il lago del folletto pescatore e l’antico labirinto di pietre. Il Bosco delle Fate nasce sulla base di antichi racconti locali ed elementi appartenenti al mondo immaginario delle fate che caratterizzano la tradizione indo-europea; tra i più affascinanti il Labirinto di Pietre, il Giardino Sacro dei Druidi e la Collina delle Fate. Alcuni di questi sono stati rappresentati dal vivo per la prima volta, raccogliendo le storie dalla tradizione orale. Nel bosco potrete incontrare anche dei personaggi animati; tra questi il Re dei Troll, che narra delle brevi storie che hanno a che fare con il mondo magico ed invisibile, o il Carrozzone Gitano, con all’interno un vero e proprio Oracolo parlante, che può essere interrogato per avere saggi responsi sia in italiano che in inglese. Il Bosco delle Fate ospita anche uno spazio dedicato al mondo dell’acqua, ricco di specie rare e da proteggere, e un’area nella quale potrete osservare da vicino le falene giganti.