Cosa fare a Ferragosto a Padova

Ferragosto nel segno della Luna

Grandi ospiti musicali e suggestioni di luci e fuochi per ricordare lo sbarco sulla Luna: il tradizionale appuntamento con la Festa di Ferragosto in Prato della Valle, la sera di giovedì 15 agosto, sarà dedicato al cinquantesimo anniversario di una delle grandi imprese dell’umanità cui sarà dedicato lo show di Parente Fireworks.

Nell’evento, organizzata da Radio Company in collaborazione con il Comune di Padova, come sempre il centro dell’attenzione sarà il grande palco allestito in Prato della Valle, lobo di Santa Giustina, dove le esibizioni dal vivo dei grandi ospiti del “Big Bang Company” si alterneranno all’animazione dei dj di Radio Company.A partire dalle 21 inizierà l’intrattenimento musicale di “Big Bang Company”. Sul palco si esibiranno Biondo, star di “Amici” (tra i suoi successi “Dejavù” e “Quattro Mura”), Emma Muscat, che incanterà il pubblico con la sua splendida voce e che ha collaborato con Biondo nel singolo “Avec Moi”, Mr. Rain, noti i suoi singoli “Ipernova” e “La Somma”, Martina Attili, resa famosa da X-Factor e dal singolo “Cherofobia”, Zoe, con il suo singolo “C’est la vie”, Majuri, con il tormentone dell’estate “Festivalbar” e Alvis, tra i protagonisti di “Amici” con il singolo “Mala Noche”.

Spazio anche a giovani artisti emergenti, tra cui Blonde Brothers, Tommaso Cesana, Greta, Furia e Alberto Rivolta. Alle 23.30 come sempre spazio allo spettacolo piromusicale che incanterà Padova, con il naso all’insù tra luci, colori, musica ed emozioni.

Notturni d’arte

SABATO 10 AGOSTO

dalle ore 20.30 LIS

Castello San Pelagio

via San Pelagio 34 – Due Carrare

Nella dimora del Vate:

dalla Terra alla Luna

visite guidate alle Stanze

dannunziane e al

Museo del Volo

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

ore 21

Planetario, via Cornaro 1

Storie di viaggi, musica

e stelle

spettacolo al Planetario con

accompagnamento musicale di

Jessica Pettenà – arpa

Stranezze di Ferragosto live at Ca’ Sana

Serata di decompressione musicale per chi è rimasto in città con Erica Boschiero, Sergio Marchesini, Enrico Milani, Vasco Mirandola e altri misteriosi ospiti.

Summer Crock festival San Martino di Lupari

Sabato 10 Agosto

– Punkreas + Deltametrina

• Domenica 11 Agosto

– Igor S & LADY BRIAN

• Lunedì 12 Agosto

– Los Massadores

• Martedì 13 Agosto

– HOLI COLOR

• Mercoledì 14 Agosto

– Ruggero de I Timidi

• Giovedì 15 Agosto

– El Cuento de la Chica y la Tequila

• Venerdì 16 Agosto

– Catarrhal Noise

• Sabato 17 Agosto

– Necrodeath + Detonation Boulevard

• Domenica 18 Agosto

– Danifaiv + Samurai mc (Gold Leaves Academy)

• Lunedì 19 Agosto

– Schiuma Party

Visita guidata alla ricerca delle acque perdute di Padova

Una visita guidata in compagnia di Gianfranco Maritan. Partendo dall’ingresso dei Giardini dell’Arena Romana in via Porciglia, una passeggiata dal Bastione dell’Arena alle riviere con la visita al Paliotto dei mulini fino al Mulino Grendene.

Storie di viaggi di musica e di stelle planetario

Note d’arpa e racconti di spedizioni astronomiche, sotto le stelle del Planetario

Solcheremo i mari inseguendo le stelle, sulle note dell’arpa: il Planetario di Padova vi propone un’esperienza unica e suggestiva.Racconteremo storie del passato: viaggi avventurosi che furono intrapresi non da mercanti o cacciatori di tesori, ma da astronomi…sì, proprio da quegli astronomi del passato che siamo abituati a immaginare rinchiusi in una stanza buia, di notte, con lo sguardo incollato all’oculare di un cannocchiale che sporge dalla finestra.

I brani della maestra d’arpa Jessica Pettenà ci faranno scoprire melodie esotiche che ci accompagneranno verso mete inaspettate alla scoperta di stelle che possiamo ammirare solo spingendoci molto, molto lontano, lì fin dove finisce il racconto.

Jessica Pettenà

Diplomata in Arpa e in Didattica della Musica presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Si esibisce frequentemente in concerti da solista e in formazione cameristiche, dal duo all’ensemble. E’ docente di arpa presso la Scuola di Musica “G. Sinopoli” di Martellago, collaborando a progetti con il Conservatorio di Castelfranco Veneto e con altre istituzioni sia pubbliche sia private.

Torneo di Beach Volley di Ferragosto in éSWIM

Giovedì 15 AGOSTO, dalle ore 12.00

éSWIM: Via Bosco Papadopoli 2a – Padova

12:00 / animazione musicale in acqua

15:30 / torneo di Beach Volley *

17:30 / anguriata & aperitivo

* La squadra vincente riceverà 1 consumazione gratuita per ogni giocatore presso il Green Bar!

Navigando sul fiume escursione più film 12 agosto

escursione sul canale Piovego a bordo di una Caorlina, barca tipica della laguna veneta condotta da vogatori con la tecnica della “voga alla veneta”. Nel tragitto si parlerà degli ambienti che attraverseremo e la loro storia: la città, le mura, le acque. In collaborazione con l’Associazione Scuola Padovana di Voga Veneta “Vittorio Zonca”, che prende il nome dall’ingegnere idraulico padovano del ‘500 e con Voga Padova.Il ritrovo è fissato per le ore 20,00.La durata dell’escursione sarà di circa tre quarti d’ora.

A seguire proiezione film “La favorita”.

Navigando sul fiume escursione più film 19 agosto

escursione sul canale Piovego a bordo di una Caorlina, barca tipica della laguna veneta condotta da vogatori con la tecnica della “voga alla veneta”. Nel tragitto si parlerà degli ambienti che attraverseremo e la loro storia: la città, le mura, le acque. In collaborazione con l’Associazione Scuola Padovana di Voga Veneta “Vittorio Zonca”, che prende il nome dall’ingegnere idraulico padovano del ‘500 e con Voga Padova.Il ritrovo è fissato per le ore 20,00.La durata dell’escursione sarà di circa tre quarti d’ora. A seguire proiezione del film “Il testimone invisibile”.

(Ph. Facebook – Padova)