Pfas, nelle aree inquinate nuovi acquedotti per 56,8 milioni

Nicola Dell’Acqua, commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile dopo la contaminazione da Pfas delle falde idriche delle provincia di Vicenza, Verona e Padova, comunica che la commissione tecnica ha approvato oggi due progetti. Il primo è il completamento del tratto Ponso-Montagnana per altri 9 chilometri, il secondo è la realizzazione di tre nuovi pozzi e del collegamento con la condotta consortile di adduzione della Valle dell’Agno.

Questi due progetti, insieme a quello di collegamento dei pozzi di Belfiore, a cura di Acque Veronesi, e quello di interconnessione con la valle dell’Agno da Brendola a Lonigo, a cura di Acque Venete, vanno a completare il quadro delle opere previste dal Piano del Commissario per sostituire le due fonti idropotabili interessate dalla contaminazione da Pfas dell’area ex-Miteni di Trissino. Per quanto riguarda i primi due progetti, i cantieri per realizzare il collegamento dei pozzi di Belfiore sono stati avviati e le opere sono a punto; nel secondo caso, il collegamento per l’interconnessione con la valle dell’Agno da Brendola a Lonigo, l’appalto è concluso e i lavori inizieranno a settembre. Le opere commissariali, complessivamente, ammontano a 56,8 milioni di euro.

