In ospedale con polmonite, viene dimesso: muore dopo 24 ore

Massimiliano Fabris, 47 anni di Romano d’Ezzelino, meccanico della Parolin Racing Kart è morto due giorni fa mentre si trovava in casa con la moglie. L’uomo era stato in ospedale 24 ore prima dove gli era stata diagnosticata una polmonite per poi essere dimesso subito dopo. E’ stata disposta l’autopsia per fare luce sulla causa del decesso.

La Parolin Racing Kart ha voluto ricordarlo così sulla sua pagina Facebook: «Ci ha lasciati all’improvviso una persona per noi speciale, Massimiliano Fabris. Al nostro fianco sin dagli inizi, con lui abbiamo condiviso sconfitte e trionfi. Abile collaboratore, sempre disponibile, con una passione immensa per il suo lavoro. Il suo contributo in tutti questi anni è stato qualcosa di eccezionale e di questo gliene saremo sempre grati. Sei un pezzo della nostra storia. Riposa in pace Max».