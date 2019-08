Matrimoni da incubo, sposa se la fa addosso: rovinato costosissimo abito

Condividi

Un vero e proprio incubo quella di una ricca e giovane sposa americana raccontato su Reddit dalla sua wedding planner. Mentre stava posando per il servizio fotografico durante la festa infatti è stata colpita da un improvviso attacco di diarrea che non è riuscita a prevenire in alcun modo.

A causarlo probabilmente le bibite detox da lei bevute nei giorni precedenti e la probabile reazione con i cocktail del ricevimento. «Mi sono ritrovata a pulire con un tubo una sposa nuda e in lacrime – spiega la wedding planner -. Un vestito da sposa da 12mila dollari completamente rovinato e pieno di merda, mentre la tenda in cui ci eravamo rifugiati per il cambio del vestito puzzava come una fogna ed è rimasta chiusa per tutto il resto della cerimonia. Le foto comunque sono venute bene, le hanno anche pubblicate su una rivista: in fondo, non si sentiva l’odore». (t.d.b.)