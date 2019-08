Veneziano, trevigiano o padovano? La diatriba tutta veneta sullo spritz

Condividi

Lo spritz: l’aperitivo veneto dall’inconfondibile colore arancione che ha saputo conquistare anche l’America. Quest’anno la bevanda tanto amata ha compiuto 40 anni ma ancora non si placano le piccole diatribe interne venete su dove sia nato realmente. C’è chi gli dà i natali a Venezia, chi a Treviso, addirittura qualcuno azzarda Padova. Vediamo un po’ di storia.

Le prime notizie ufficiali dello spritz arrivano da un libro pubblicato nel 1979 dalla nobildonna veneziana appassionata di cucina Mariù Salvatori de Zuliani. Si legge: «”Aperitivo spritz /casa Zanotto usanza padovana”. Stoquà el saria l’aperitivo tradizional de la zente veneta, tanto in uno dei bar e ne le case de campagna: 1 goto de vin bianco, ¼ de bicèr de un amaro qualsiasi (desso se pol metar per esempio: Cinar, china, bitter) e scorzeta de limon. Ghe ze anca de quei ghe zonta el “golosezzo”, ossia un giozzetto de gin, opur un’uliva impirada in t’un stecadente, per far più spetacolo e darghe a sto aperitivo modesto una certa qual aria de nobiltàù.

A cercare di mettere fine alla diatriba ci ha pensato l’Iba, l’associazione che riunisce tutti i bartender del mondo che lo ha inserito tra i cocktail ufficialmente riconosciuti con il nome di spritz veneziano.

