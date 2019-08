Condividi

Coldiretti lancia l’allarme per i 300 allevatori di Treviso messi in ginocchio dalla decisione di Italat del gruppo francese, cui fanno capo marchi come Invernizzi, Vallelata, Locatelli, di abbassare il prezzo del latte a 40 centesimi al litro, meno che nel 1994. Per coprire i costi di manutenzione delle stalle e far star bene le mucche, cioè per sopravvivere, il giusto prezzo secondo gli allevatori dovrebbe essere 45 centesimi al litro, con incrementi annui di 0,5.

(Fonte: TgR)

