Immigrazione clandestina, scoperti migranti in immobile fatiscente

Al fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, personale dell’ufficio immigrazione – sezione rifugiati – di Treviso ha effettuato alcuni controlli in un’abitazione in via Martiri di Belfiore dove vive un cittadino pakistano che offriva ospitalità a migranti richiedenti protezione internazionale.

Le condizioni dell’immobile erano pessime e fatiscenti. L’impianto elettrico era fuori norma e quello del gas era sprovvisto di allaccio diretto: la cucina aveva un bombolone portatile agganciato all’utenza con un tubo da irrigazione per giardini. Il tetto era pericolante tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per staccare gli impianti di erogazione dell’energia. Inoltre il numero di ospiti dichiarati era di gran lunga superiore rispetto al massimo stabilito dalla legge in relazione alle dimensioni dell’immobile. Nell’operazione sono stati identificati 5 cittadini pakistani

Questo tipo di operazioni ha lo scopo di scoprire e fermare il traffico delle ospitalità fittizie per porre un freno concreto all’immigrazione irregolare sanzionando tutte quelle situazioni domiciliari di comodo che vengono prodotte solo per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

(foto d’archivio)