Truffato da una donna, la denuncia ma si fa arrestare

Condividi

Linkedin email

Non ci voleva proprio credere che quella donna, magari bella, conosciuta su Facebook, lo stesse truffando. E così, come riporta Il Corriere di Verona di oggi, un 41enne veronese ha aggredito verbalmente e fisicamente il carabiniere che tentava di spiegargli che truffe simili sono all’ordine del giorno e che la donna che gli stava chiedendo soldi forse non esisteva nemmeno e sicuramente non esisteva la donazione di 60 mila euro che gli aveva promesso.

È stata la madre dell’uomo a convincerlo ad andare dai carabinieri a sporgere denuncia. Il figlio le aveva chiesto 600 euro e poi altri ancora, fino a raccontarle della donna conosciuta su Facebook che gli aveva promesso 60 mila euro in cambio di alcuni anticipi. Ma lui una volta in caserma è andato su tutte le furie facendosi arrestare. Processato per direttissima è tornato libero con obbligo di firma.