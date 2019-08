Weekend da bollino rosso: il traffico in tempo reale

Condividi

Torna il gran caldo e ci si prepara alla settimana di Ferragosto. Alle 8:45 la situazione del traffico è tranquilla, cioè non si registrano code, ingorghi o rallentamenti. Secondo le previsioni di Autovie Venete venerdì e sabato il traffico sarà da bollino rosso, cioè intenso.

Ore 8:46: segnalate persone sulla carreggiata all’altezza di Noventa Padovana, con conseguenti rallentamenti, fare attenzione.

Ore 8:47 si segnalano ingorghi all’altezza di Codevigo (Venezia).

A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, per tutta la giornata di venerdì traffico intenso con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia, al mattino e al pomeriggio traffico intenso. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, per tutta la giornata traffico intenso. In direzione Venezia, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto.

A4 Padova Est – Bivio A4/A57 Dolo, direzione Trieste. Possibili code o rallentamenti per traffico Intenso. A4 Bvio A4/A57 Dolo – Padova Est, direzione Milano. Possibili code o rallentamenti per traffico Intenso. Raccordo M. Polo, direzione Jesolo. Possibili code o rallentamenti per traffico intenso.

Sabato

A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità delle località balneari. Alla sera traffico sostenuto. In direzione Venezia al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti o code in prossimità delle località balneari. A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione Palmanova, al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità del Bivio A4/A23. In direzione Tarvisio, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico intenso. Alla sera traffico sostenuto. In direzione Venezia, alla mattina traffico intenso, nel pomeriggio traffico sostenuto.