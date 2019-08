Cayo Blanco, il titolare: «Non siamo razzisti». Ma caccia i buttafuori

Condividi

Lo stabilimento Cayo Blanco di Sottomarina su Facebook e il suo titolare, il vicentino Fabio Damian, (in foto) sentito dal TgR, danno la loro versione dei fatti dopo il grande clamore mediatico sollevato dalla decisione del questore di Venezia di chiudere per due settimane i bagni a causa di diverse segnalazioni di alcuni clienti che hanno denunciato episodi di violenza e razzismo da parte dei buttafuori.

«Mai e sottolineiamo mai la direzione dello stabilimento ha dato ordine di impedire l’accesso o negare un servizio ai propri clienti per motivazioni razziali – si legge sulla pagina Facebook dello stabilimento -. L’unica preclusione all’ingresso riguarda clienti in evidente stato di ebbrezza o che in passato abbiano creato disturbo. Stiamo verificando se ci siano responsabilità da parte degli addetti alla sicurezza assunti da società non collegate alla gestione dello stabilimento e se sono stati commessi illeciti ci riserviamo di procedere per vie legali nei confronti degli stessi. Sicuri di aver subito un torto, abbiamo già presentato ricorso d’urgenza al T.a.r.». «Non abbiamo la certezza della colpevolezza di queste persone o di chi sia stato a fare questa cosa – aggiunge Damian ai microfoni del TgR Veneto – però in via preventiva avevamo già contattato l’agenzia in modo tale che ci venissero cambiati gli addetti».

(Ph. Facebook – Fabio Damian)