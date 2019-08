Cosa fare a Ferragosto a Treviso

Condividi

Teatro sotto il cedro: la magia degli artisti di strada al Parco 18 agosto

Teatro sotto il cedro

Rassegna di spettacoli di artisti di strada

Da domenica 4 agosto, per tutto il mese, la magia del teatro di strada arriva al Parco degli Alberi Parlanti, il set perfetto per i quattro appuntamenti gratuiti con alcuni tra i migliori artisti del genere, organizzati dalla compagnia teatrale Gli Alcuni.

Attraverso la magia del teatro e delle cosiddette “performing arts”, che si svolgeranno in modo libero negli spazi sotto i grandi alberi del Parco, gli spettatori grandi e piccini potranno vivere un’esperienza magica e stimolante all’insegna del divertimento, dell’improvvisazione e del coinvolgimento.

Questa nuova rassegna viene ad aggiungersi ai tradizionali appuntamenti di “Agosto aperti per ferie” (Agosto e Ferragosto al Parco: orari e programma) , il programma estivo del Parco, che prevede percorsi di animazione e spettacoli teatrali. Anche quest’anno infatti il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto tutto il mese di Agosto e con i suoi ampi spazi ombreggiati offre tante splendide occasioni di svago e ristoro a tutti i trevigiani (e non solo) che restano in città o che sono già tornati dalle vacanze.

Ecco il programma degli appuntamenti di “Teatro sotto il cedro”

Domenica 4 ore 17.30

Acqualta Teatro

“La Mafalda Innamorata”, spettacolo di strada con giullare e burattini

Domenica 11 ore 17.30

I 4 Elementi

“Olè”, spettacolo di giocoleria equilibrismo e clown

Domenica 18 ore 17.30

Teatro Moro

“Airship Pirate”, spettacolo surreale di aria, sapone ed esplosioni

Domenica 25 ore 17.30

Josè Benavente

“Storie in centrifuga”, spettacolo di narrazione e manipolazione

Agosto e Ferragosto al parco

Quest’anno il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto tutto il mese di Agosto e con i suoi ampi spazi ombreggiati offre tante splendide occasioni di svago e ristoro a tutti i trevigiani (e non solo) che restano in città.

Ogni giorno un’attività divertente ed educativa come Draghi, Dinosauri e Animali Estinti – Da grande voglio fare il paleontologo o Le macchine di Leo da Vinci: Alla ricerca della chiave d’oro. Nel weekend spazio alla scienza e al volo con Sognando la Luna e alla magia delle immagini in movimento con il percorso Precinema e Cartooon.

Al mercoledì Spettacolo teatrale per la rassegna “Un Posto all’Ombra” ore 17 (Merenda sana per tutti i bambini e i nonni entrano gratis), scopri gli spettacoli in cartellone Un posto all’ombra: il teatro del mercoledì pomeriggio al Parco

Orari di apertura e di partenza dei percorsi d’animazione disponibili consultabili a questo link.

Festival trevisioni

VIALE F. LLI CAIROLI

PARCHEGGIO EX PATTINODROMO

Ingresso ad offerta libera.

TEMA

Il primo weekend di Festival Trevisioni avrà il passato come tema principale, che servirà a collegare le discussioni affrontate al cinema, alla musica e al teatro. Oltre a questo non perdetevi gli eventi pomeridiani, aperti a chiunque voglia prenderne parte!

MOSTRA D’ARTE e LIVE PAINTING

Per tutto il weekend sarà presente all’interno dello stabile una mostra a cura di diversi artisti. Le opere principali sono illustrazioni di vario genere (dipinti, fotografie, filmati) di alcune poesie appartenenti alle raccolte “Mosaico” di Riccardo Canino e “Ti dedico una poesia” di Mattia Cappellazzo. Alcuni degli artisti presenti si cimenteranno in live painting durante il pomeriggio. Chiunque porti con sé il proprio materiale potrà aggiungersi a loro!

PROGRAMMA

VENERDÌ 16 AGOSTO

Ore 16:00

Discussione sulle cause del cambiamento climatico a cura di Fridays for Future Treviso, in collaborazione con Legambiente.

Ore 18:00

Introduzione al film con aneddoti e curiosità. Discussione sul tema del passato e sui vari modi in cui esso è stato esplorato nella cinematografia e nella letteratura.

Ore 21:00

Visione all’aperto di “Ritorno al Futuro” (1985) di Robert Zemeckis.

SABATO 17 AGOSTO

Ore 16:00

Jam session aperta a tutti i musicisti, che dovranno solamente portare il proprio strumento.

Ore 18:00

Red moon Arsenal (duo chitarra e voce)

Ore 18:40

Ilaria Ospici, Fabiana Polli e Sabina Arru (duo vocale con pianoforte)

Ore 19:20

Revival Band (brani classici della musica rock per celebrare il 50esimo anniversario dal festival di Woodstock)

Ore 21:00

SEAGULLS (duo pianoforte, chitarra e voce)

Ore 22:00

Matt G Iyvmusic (il frontman degli IYV in un esibizione acustica ed intima)

DOMENICA 18 AGOSTO

Ore 16:00

Lettura di poesie aperta a chiunque voglia leggere o sentire letta una propria composizione.

Ore 18:00

Laboratorio teatrale aperto a tutti.

Ore 21:00

Spettacolo teatrale “Risate dal Passato”.

Performance di Sofia Gallaccio, Alvise Barnaba e Riccardo Frassetto.

Aperitivo spiaggiato

Sabato 17, 24 e 31 agosto, Caffè Artistico presenta: #APERITIVOSPIAGGIATO!!!

Il party dell’estate a Treviso.

Se siete a Treviso e volete divertirvi c’è un unico modo: APERITIVO SPIAGGIATO @Caffè Artistico via Santa Caterina

Aperitivo in collina a Castelcucco

La quarta edizione.

**L’ Aperitivo in Collina firmato dall’associazione giovanile del paese Castelcucco Young, in collaborazione con gli Alpini, nella suggestiva cornice di San Bortolo**

Spritz…

Birra…

Svariati tipi di cocktails…

**SOUND SET by Pluswell**

Emiliano Facin Photographer

Al fresco, nel mezzo del verde, con la possibilità di cenare nella vicina sagra…

30^ rassegna internazionale del folclore con l’esibizione di tradizioni popolari a cura del Gruppo Folkloristico Trevigiano sabato 17 agosto

Martedì 13 Agosto edizione 0 di “Madean night” by Brevetto Prealpi Trevigiane

Partenza ore 20:00 dalla piazza di Bigolino(TV) percorso di 40 km. con circa 1000 metri di dislivello passaggio sulle colline di Cartizze & Prosecco e ascesa a Malga Budui che sarà aperta per l’occasione così da poter degustare le loro delizie

Discesa a Valdobbiadene via Pianezze e rientro a Bigolino

Evento gratuito a esclusione di quello che ognuno vuol consumare in Malga Budui!

Per i possessori del taccuino Brevetto Prealpi Trevigiane ci sarà la timbratura della salita del Madean

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a Venerdì 16 Agosto.

SI PREGA CORTESEMENTE CHI VOLESSE PARTECIPARE ALL’EVENTO DI CONFERMARE LA PRESENZA CON IL “PARTECIPERÒ” ENTRO DOMENICA 11 AGOSTO ALLE 24:00 COSÌ DA AVVISARE PREVENTIVAMENTE LA MALGA.

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA E L’USO DEL CASCO E DEI DISPOSITIVI LUMINOSI PER RENDERSI VISIBILI DURANTE LE ORE DI SCARSA VISIBILITÀ.

(Ph. Facebook – Parco degli alberi parlanti)