Cosa fare a Ferragosto a Vicenza

Summer celebration in piazza dei Signori

È arrivato Agosto e Radio Vicenza insieme al Comune di Vicenza e Confcommercio ha preparato per voi tre date da vivere insieme con musica e aperitivi.

Si parte giovedì 15 agosto.

Dalle 18 musica e intrattenimento per tutti e poi dalle 21 festeggiamo l’estate con la più bella musica mixata da Marco Sella

49esima sagra di Casale

Vi invitiamo tutti a Casale per la festa e vi aspettiamo numerosi: i nostri 100 collaboratori vi accoglieranno nell’area del chiostro ove abbiamo preparato tanti posti a sedere nel FRESCO GIARDINO e nello STAND COPERTO. Sarete accolti dagli incaricati nei 3 PARCHEGGI GRATUITI nei pressi della piazza parrocchiale che vi forniranno tutte le indicazioni (ringraziamo i proprietari dei fondi per l’ospitalità).

CUCINA

con prenotazioni self service dalle 18:30 alle 22:30.

*** PIATTI DEL MENÙ ANCHE DA ASPORTO.

Ricco menù tutte le sere: antipasti, primi piatti, secondi piatti con carne alla griglia e numerosi contorni. Vini tipici e selezione di birre.

*** La cucina, insieme al ricco menù, propone in particolare i piatti storici di Casale: MUSSO alla vicentina e TRIPPE alla parmigiana.

BAR – DOLCI ARTIGIANALI- FRITTELLE ed ENOTECA con selezione di vini classici locali ed interessanti sorprese.

BRUSCHETTE con ricca selezione!

PESCA DI BENEFICENZA aperta tutti i giorni dalle 19:30.

VENERDÌ 09

20:30 COUNTRY DANCESCHOOL con il maestro Walter e Howdy Dj

*** La CUCINA, oltre al ricco menù, propone il piatto del giorno: SEPPIE in umido alla veneta.

SABATO 10

17:00 Partita di calcio “Scapoli-Ammogliati”

21:30 Omaggio ai grandi della musica pop e rock con la prima “MULTI TRIBUTE ACTS” NU funk revolution.

*** La CUCINA, oltre al ricco menù, propone il piatto del giorno: tradizionali TRIPPE alla parmigiana.

DOMENICA 11

21:00 Intrattenimento con la storica band vicentina: CB Band.

N.B. (Lunedì e martedì pausa / attività formative e incontri di gruppo parrocchiali.)

MERCOLEDÌ 14

21:30 Intrattenimento con la band che promuove la musica e le parole di Ligabue: Anime in plexiglass.

GIOVEDÌ 15 festa dell’ASSUNTA

10:00 S.Messa dell’Assunta. Inaugurazione e presentazione delle opere d’arte (adeguamento liturgico definitivo) nella chiesa parrocchiale.

Festa anniversari matrimonio con celebrazione all’interno della messa e simpatico omaggio alle coppie festeggiate.

Dopo la messa, nel piazzale: benedizione dei mezzi storici e attuali e degli strumenti di lavoro della terra.

12:00 CUCINA APERTA A MEZZOGIORNO e pranzo della festa.

21:30 Omaggio alla storica band Guns ‘n’ Roses, con il gruppo GUNS CELEBRATION.

17 agosto Passeggiate didattiche Pantagiro

Passeggiate didattiche a Palazzo Chiericati

Alle ore 11 sabato e domenica fino al 31 agosto per chi ha acquistato il biglietto per visitare il Museo Civico sarà possibile partecipare a una bellissima passeggiata all’interno del monumento.

Si tratta di una proposta di Pantarhei che ha in gestione il servizio di guardasala del palazzo palladiano in collaborazione con Ardea associazione per la didattica museale.

Partendo dalla pianta del progetto palladiano, si proseguirà nelle stanze per scoprire affreschi, ritratti, mappamondi, elementi della Vicenza rinascimentale, periodo in cui vissero grandi artisti e condottieri e si distinsero numerose famiglie nobili. L’itinerario si concluderà in aula didattica con la proiezione di un breve video incentrato sulla chiesa di San Bartolomeo, le cui opere sono raccolte nella sala dedicata alla chiesa scomparsa.

La visita sarà possibile anche alla presenza di un solo visitatore, fino ad un massimo di 25 persone. Non è necessaria la prenotazione.

Estate folk Si balla in piazza 13 agosto

Carissimi, per tutta l’estate ci troveremo il martedi in Piazza dei Signori a Vicenza per due ore di danze! Vi aspettiamo!

In caso di pioggia, niente paura, si balla sotto i portici!

Dalle 21 alle 23 Danze in Piazza dei Signori

E poi tutti al bar Astra

Contra’ Pria

Fuori città un’ottima soluzione per rinfrescarsi (leggi qui)

Livelon

La “spiaggia” dei vicentini sul Bacchiglione a Polegge

Montagna spaccata

Per tutto il mese di agosto sarà possibile visitarla, a Recoaro. Ecco come arrivare.

Aperitivo in Terrazza e visite guidate alla Basilica

È aperto il bar con splendida vista panoramica di Vicenza con possibilità di visitare la Basilica.

Il Chiericati ri-suona

dal 10 a 16 agosto ore 17

repertorio violoncellistico in tutte le sue declinazioni.