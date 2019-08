Schianto in tangenziale: 41enne ferito incastrato nell’auto

Condividi

Alle 6 e 45 i vigili del fuoco sono intervenuti al km 0,800 in tangenziale a Vicenza in direzione est per la fuoriuscita autonoma di un’auto: ferito un 41enne.

La squadra dei pompieri arrivata dalla centrale ha messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, un bosniaco residente in città, è stato stabilizzato dai sanitari del suem 118 e trasferito in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato per circa un quarto d’ora. La Polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.