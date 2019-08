Ringhiere in piazza Castello, arriva la petizione per toglierle

Condividi

Il consigliere comunale di opposizione di Vicenza Raffele Colaombara lancia, assieme ad alcuni cittadini, una petizione per chiedere di togliere le ringhiere metalliche installate nei giorni scorsi in piazza Castello e allo stesso tempo proporre delle soluzioni alternative per rilanciare il centro.

«Si chiede all’amministrazione comunale di rimuovere le transenne parapedonali installate in piazza Castello e promuovere un concorso di idee per trovare nuove soluzioni – afferma Colombara in un comunicato – .Un concorso di idee per dare soluzioni efficaci alle criticità, ripensare gli attraversamenti stradali e una proposta per rilanciare la bellezza della città e i suoi quartieri attraverso una reale partecipazione dei cittadini, insieme ad ordini professionali, artisti, categorie produttive. Basta arroganti imposizioni dall’alto con proposte di soluzioni tecniche di chi si crede un eccellente tecnico, ma non ne ha né titolo, né competenze».

La nostra proposta esula dalle mere posizioni politiche e mira a trovare vere soluzioni per il bene della nostra città. La prova dei fatti ha dimostrato l’inutilità e il sostanziale intralcio creato – prosegue Colombara – : le transenne para pedonali installate in piazza Castello avevano nelle dichiarazioni dell’amministrazione lo scopo di preservare la sicurezza dei pedoni, incanalandone i flussi lungo percorsi protetti. Tutto questo non sta avvenendo, come è possibile osservare quotidianamente con i pedoni che si muovono liberamente a loro piacimento: queste transenne si stanno rivelando al contrario barriere di intralcio che, lungi dal proteggere i pedoni, li costringono piuttosto a compiere percorsi innaturali, sempre considerando che ci troviamo in una piazza, in zona pedonale, pur con attraversamento di mezzi pubblici». (t.d.b.)