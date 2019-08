Padova, i carabinieri in strada per dare “lezioni anti-truffa”

Condividi

Tra le varie attività quotidiane svolte dai Carabinieri della provincia di Padova per garantire la sicurezza ai cittadini, figura anche la lotta nei confronti di un’attività criminosa subdola che consiste nel derubare le persone, per lo più di una certa età, fingendo gratitudine per una piccola gentilezza ricevuta o mediante l’inganno, simulando il danneggiamento dello specchietto dell’autovettura, insistendo per una soluzione bonaria del danno falsamente asserito.

La tecnica dell’abbraccio

Come accade un po’ ovunque sul territorio nazionale, anche in provincia si sono verificati dei casi in cui persone mature, per lo più di sesso maschile, sono state avvicinate da alcune donne che, fingendo di chiedere un’informazione, hanno derubato la vittima sfilandole, con grande abilità, l’orologio o il bracciale dal polso, oppure la collana indossata, arrecando spesso danni dell’ordine di qualche migliaio di Euro. La tecnica è sempre la stessa, una volta ottenuta l’informazione o fingendo una pregressa conoscenza, colgono la vittima di sorpresa tentando di dimostrare la gratitudine o l’affetto con un abbraccio o una stretta di mano, impossessandosi dell’accessorio con grande destrezza, allontanandosi prima che possa accorgersi della sottrazione. Quasi sempre, nelle vicinanze, a bordo di una macchina, c’è un complice ad attendere per far salire il ladro e allontanarsi in fretta per non essere più rintracciabili.

La truffa dello specchietto

Anche la cosiddetta truffa dello specchietto, di solito, richiede la presenza di un complice. Questo metodo fraudolento di procurarsi denaro consiste nel danneggiare, da parte dell’autore, lo specchietto retrovisore della propria vettura e quindi parcheggiare in una strada stretta dove vi è un consistente transito di mezzi. Quando la vittima transita dal lato dello specchietto danneggiato, lanciano contro la carrozzeria della sua vettura un oggetto che provoca un rumore per simulare l’urto e quindi la rincorrono per contestare l’asserito danno. Qui entra gioco anche il complice, il quale fingendosi casualmente in loco, afferma di aver assistito all’urto piegando, durante un momento di distrazione, lo specchietto della vettura della vittima che, davanti a una simile evidenza, il più delle volte ammette erroneamente la propria responsabilità. A questo punto viene proposta una liquidazione bonaria del sinistro, dietro versamento di una somma di denaro, senza attivare l’assicurazione di responsabilità civile del mezzo che, il caso di risarcimento, subisce un inevitabile aumento del premio. Gli autori di queste truffe non sono mai persone che vivono nel territorio e spesso provengono da altre regioni o stati esteri, trasferendosi nelle varie località per brevi periodi sufficienti a commettere alcuni reati e, quindi, trasferirsi altrove prima di venire individuati.

I numeri

Nella provincia di Padova, dal 1 gennaio 2019 alla fine del mese di luglio u.s., i Carabinieri hanno proceduto in ordine a 28 episodi di furto con destrezza e 11 episodi di truffa dello specchietto denunciando in totale 9 autori, che si sono rivelati protagonisti di più episodi come risulta dal riconoscimento delle vittime. Le investigazioni continuano per risalire ai canali di ricettazione e assicurare alla giustizia i responsabili, mantenendo i collegamenti con gli altri reparti dell’Arma che stanno procedendo per analoghi episodi su tutto il territorio nazionale.

I consigli

Alcuni accorgimenti possono, tuttavia, consentire di non cadere vittima di questi odiosi reati:

· La prima cosa da fare consiste nel non ostentare accessori di valore, quali orologi di pregio e gioielli, considerato che costituiscono un fattore di attrazione per i malintenzionati, senza tralasciare il fatto che sono indice di un elevato reddito che potrebbe comportare il fatto di diventare vittima di un successivo furto all’interno della propria abitazione;

· Evitare il contatto fisico con persone che non si conoscono o nei confronti dei quali si nutrono dubbi in merito ad una asserita conoscenza, oppure che si sporgono dal finestrino aperto della vettura mentre è ferma a un incrocio. Per questi ladri professionisti il contatto fisico è necessario per sfilare la collana, il bracciale o l’orologio. Molte volte alcune donne manifestano atteggiamenti o esplicite proposte di carattere sessuale, ma sono soltanto pretesti per potersi avvicinare e derubare le vittime.

· In caso di asserito danno allo specchietto, proporre il ricorso alla constatazione amichevole del sinistro compilando il modello C.I.D. o di chiamare le forze di polizia per far rilevare l’incidente. Se la persona è in malafede non accetterà mai una tale soluzione e si allontanerà in fretta per non essere identificata.

Chiamare il 112

Per qualsiasi dubbio è sempre disponibile e consigliabile il ricorso all’utenza di pronto intervento 112, sicuri di trovare, all’altro capo del telefono, un operatore dei Carabinieri preparato, in grado di fornire i giusti consigli e di far intervenire tempestivamente la pattuglia più vicina per fornire il supporto necessario e meglio delineare la situazione, procedendo nei confronti di eventuali autori di reato. La miglior ricetta, tuttavia, per contrastare questi reati è la prevenzione, attività in cui sono impegnati quotidianamente i militari dell’Arma che si prodigano anche di fornire informazioni ai cittadini, allo scopo di destare la loro attenzione in relazione a questi spiacevoli fatti, per evitare di rimanerne vittima.