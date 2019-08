Notti alcoliche: ragazza si schianta contro auto in sosta e 36enne tampona camionista

Condividi

Notte di super lavoro per gli operatori di pubblica sicurezza del Comune di Verona a causa di due incidenti causati da altrettanti ubriachi.

Il primo si è verificato in via Bonfadio, attorno all’1.30. Dai primi accertamenti è emerso che una 24enne veronese, alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo via Bonfadio in direzione centro. Per cause ancora in fase di definizione, la giovane, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, è andata a urtare contro due auto in sosta, una Seat Ibiza e una Chevrolet Matiz. La ragazza è stata trasportata in ospedale e gli agenti hanno chiesto alla struttura accertamenti sanitari urgenti, per verificare la sue condizioni al momento del sinistro.

Il secondo incidente è avvenuto attorno alle 5,30 in Tangenziale Sud, all’altezza dell’Interporto. Un 36enne italiano, alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta, ha tamponato un autocarro Iveco, condotto da un autista tunisino di 36 anni.

L’automobilista, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo. I valori della sua alcolemia, infatti, sono apparsi doppi rispetto a quanto consentito. Pertanto, gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato della patente e al fermo amministrativo del veicolo. Per l’uomo è scattata anche la contestazione per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che l’automobilista evidentemente non aveva mantenuto.

