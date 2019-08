Cocaina “albanese”: arrestato spacciatore con un etto nelle mutande

Condividi

Dopo i due maxi sequestri a Padova e Verona, torna a farsi notare la presenza albanese nello spaccio di droga: a Padova un 26enne è stato arrestato con un etto di droga nascosto negli slip. Il quadro in cui collocare la vicenda resta ancora al vaglio degli inquirenti.

L’arresto

Venerdì pomeriggio la Squadra Mobile della Questura di Padova ha arrestato un albanese 26enne H.A. perché trovato in possesso di un etto di cocaina e per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione oggetti atti ad offendere.



Nel corso di un appostamento gli uomini della Squadra Mobile, in via delle Melette, hanno attenzionato lo straniero che era a bordo di una bicicletta e che aveva un atteggiamento sospetto, continuando a guardarsi attorno in maniera nervosa .

Gli agenti uscivano allo scoperto e una volta avvicinatisi e qualificatisi, l’extracomunitario lasciava cadere a terra la bicicletta e spingeva uno degli operanti con entrambe le mani guadagnandosi la via di fuga.