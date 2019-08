Scontro auto-moto: feriti due motociclisti, uno gravissimo

Condividi

Alle 14 e 45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 50 al km 48 + 300 nel comune di Fonzaso per lo scontro tra un’auto e una moto: il bilancio è due feriti.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorso ai due centauri, che sono stati stabilizzati dai sanitari per poi essere trasferiti in elicottero e in ambulanza in ospedale a Feltre. Illeso l’autista della vettura. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora