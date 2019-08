Giornata nera per le escursioniste: grave 88enne

Condividi

Sabato, a partire dalle 11, si sono susseguiti numerosi interventi sulle montagne dell’Altopiano.

Caviglia rotta

Mentre con il padre e altre persone stava salendo sull’Ortigara, in comune di Enego, giunta quasi ormai in cima all’altezza della galleria, un’escursionista di Thiene (VI), E.T., 33 anni, aveva messo male un piede riportando la sospetta frattura di una caviglia. Poiché in contemporanea era scattato un altro allarme per il Soccorso alpino di Asiago, in suo aiuto sono partiti sei soccorritori di Arsiero, tra i quali un sanitario. Una volta raggiunta, all’infortunata sono state prestate le prime cure e, dopo essere stata imbarellata è stata trasportata a spalla per un’ora e mezza fino al piazzale Lozze, dove è stata affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Asiago.

Grave 88enne

Un’anziana di Selvazzano di dentro (PD), L.D.M., 88 anni, era invece scivolata ruzzolando per quindici metri vicino a Malga Cima, a Rubbio, comune di Bassano del Grappa (VI). Arrivata da lei, una squadra del Soccorso alpino di Asiago la ha stabilizzata e imbarellata per poi portarla a piedi per un paio di chilometri al rendez vous con l’ambulanza partita per Asiago.

Polso rotto

Una donna padovana, M.G., di 64 anni, era invece caduta procurandosi la probabile rottura di un polso ai Castelloni di San Marco, Enego. I soccorritori le hanno immobilizzato il braccio e la hanno aiutata a scendere a Malga Fossetta, da dove si è allontanata autonomamente.

Scivolata sul ghiaione

Infine, sul Monte Verena, a Roana, una settantaduenne vicentina, era scivolata in un tratto ghiaioso scendendo con i familiari lungo le piste da sci. Una squadra è riuscita ad avvicinarsi con la jeep, portando anche il personale sanitario dell’ambulanza che si è preao cura di lei. Imbarellata, A.Z., di Noventa Vicentina, è stata accompagnata sulla strada e poi all’ospedale di Asiago.