L’oroscopo della settimana (12-18 agosto): Bilancia, perfetta intesa a due

♈ – ARIETE

AMORE APPAGANTE

Avrai in abbondanza magica e speciale forza, vigore, vitalità e anche una bella dose di sex-appeal… Marte, Sole, la dolce Venere e il disinvolto Mercurio ti agevolano in tutto e per tutto, specialmente nella lusinghiera appetibilità della tua persona, che rappresenta un dolce tentazione per parecchi coinvolti estimatori… L’amore adesso si trova al centro esatto delle tua esistenza, ricco di gioie e di appaganti momenti d’intimità.

♉ – TORO

RITMI RALLENTATI

Urano, da marzo di stanza nel tuo Segno, in settimana diventerà retrogrado, cioè dalla Terra sembrerà che la sua orbita torni indietro. Questo fenomeno solo ottico, non reale, rende comunque meno intensa la sua azione dinamizzante. Il che, essendo nel pieno dell’estate, potrebbe essere addirittura un bene, perché potrebbe rallentare certe dinamiche, rendendole meno stressanti e ben più calme. In tutto, ma non in amore…

♊ – GEMELLI

NUOVE FREQUENTAZIONI

Sono davvero deliziose, magnifiche e formidabilmente coinvolgenti le nuove frequentazioni che stanno nascendo in questo vitalissimo periodo, che ti vede comunicativamente molto attivo ed altrettanto curioso… A dare tono alle tue necessità di rinnovare e integrare al meglio il tuo mondo mondano e sociale ci si mettono quattro valori planetari su dieci. Sole, Marte, Venere e pure Mercurio si spingono ben al di fuori dal solito guscio.

♋ – CANCRO

DOLCI CONSENSI

Occhio a capire sul serio, senza paralizzanti noncuranze, le necessità e i bisogni emotivi e pure quelli più concreti delle persone che per lavoro o per affetto ti vivono accanto. Un atteggiamento più disponibile e meno distratto ti farà guadagnare parecchi punti nella considerazione dei personaggi che ti circondano, e ti procurerà parecchi consensi. E quello che ti interessa di più è quello della persona che occupa, da tempo, il tuo cuore…

♌ – LEONE

PERIODO VITALE

È un periodo molto vitale e a volte ti senti di poter affrontare anche qualche avventuroso azzardo… Mercurio in relazione di quadratura con Urano però lo smentirebbe e invece vorrebbe che tu ti comportassi sempre secondo le norme della prudenza… Poi scegli mete di viaggi e spostamenti vacanzieri facili da raggiungere: posti ameni e belli che saranno il teatro dei tuoi attuali successi e delle tue incredibili performance.

♍ – VERGINE

APPREZZAMENTI E AMMIRAZIONE

L’ingresso di Marte nel Segno, che avverrà alla fine di questa settimana, sancisce un periodo nel quale dovresti essere più deciso e battagliero nel difendere a spada tratta i tuoi punti di vista e anche la tua autorevolezza. Le stelle di daranno l’energia giusta per far brillare al meglio la tua grinta vittoriosa ma anche (e soprattutto) la tua meravigliosa carica erotica… Avvertirai intorno a te apprezzamenti e ammirazione.

♎ – BILANCIA

ECCELLENTE INTESA

La gioia di stare insieme a una persona che oltre a piacerti da matti merita tutta la tua adorante ammirazione, è ben sottolineato dal fatto che adesso Venere e il Sole sono fra loro vicinissimi, e con il Sole (cioè la figura maschile) al pieno del suo splendore. Dato che Venere è il pianeta dominatore della Bilancia, le conseguenze sono eccellenti sul piano della perfetta intesa a due e della vicinanza emotiva con chi ami.

♏ – SCORPIONE

FASE GRATIFICANTE

L’ambizione ti porta alla necessità di sottolineare e ribadire il tuo valore, sia in campo professionale che in quello più privato e personale. Nettuno vorrebbe che ampliassi di parecchio la tua sfera di influenza e il cielo, nel suo complesso, ti rende sensibile all’approvazione altrui e alle numerose quanto lusinghiere gratificazioni che le stelle hanno in mente di darti. In primis il caldo e romantico affetto della persona cara…

♐ – SAGITTARIO

GIOVE DONA NUOVO VIGORE

Nel 14esimo Grado del Segno, dove adesso sosta, Giove ritrova il moto diretto e la sua azione è dunque finalmente di nuovo intensa, vigorosa e generosa, come è nella sua stessa natura. Dalla fine di maggio,Giove si era espresso con qualche difficoltà, essendo retrogrado: ora procederà con il vento in poppa e mantenendo una per una le mille promesse che la sua sosta nel Segno comunque comporta. Investimenti immobiliari?

♑ – CAPRICORNO

CONSENSI E APPROVAZIONE

In questo periodo hai intorno a te molto più consenso, più approvazione e più slanci di simpatia e connivente amicizia. La tua vita presenta meno dispute, visto che non hai più antagonisti celesti. Anzi, i molti valori planetari presenti adesso nella Vergine e Urano posizionato nel Toro ti appoggiano con grande e solida sicurezza. La tua disponibilità è così chiara e manifesta che tutti si trovano a cercare, con insistenza, la tua compagnia.

♒ – ACQUARIO

LA LUNA PIENA TI ILLUMINA

C’è l’evento clou dell’anno in settimana: giovedì 15 la Luna sarà piena e rimanderà sulla Terra con tutta la sua riflettente superficie la luce che l’astro diurno emana dal Leone. La Luna Piena ti metterà molto in evidenza, darà spazio e significato alle tue azioni, ti renderà consapevole che l’attenzione di chi ti interessa è proprio fissato su di te, sulla tua sfaccettata personalità, sulle cose che stai intelligentemente realizzando. L’amore? Pienamente bello!

♓ – PESCI

DECONCENTRATA DISTRAZIONE…

Un pizzico di distrazione forse è da mettere in conto, perché arrivati a questo punto dell’estate il relax e il riposo la stanno facendo da padroni. Ti serve deconcentrarti dopo mesi intensi e adesso hai una vera e propria necessità fisica di mollare per un po’ il timone, lasciando che per qualche tratto la barca vada comodamente alla deriva… Anche perché navighi in acque tranquille e sosti in spazi che non ti daranno sorprese.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)