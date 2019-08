Che tempo farà

Condividi

Linkedin email

Tempeste in arrivo e caldo estremo: ecco cosa ci aspetta.

Sereno o poco nuvoloso al mattino salvo locali nubi basse; maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata per passaggio di nuvolosità medio-alta e per instabilità con addensamenti cumuliformi sulle zone montane e pedemontane, e più localmente sull’alta pianura.

Precipitazioni. Sulle zone montane e pedemontane rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio/sera, con probabilità fino al 50-60%; sulla pianura settentrionale, specie a est, possibile qualche temporale verso sera; possibili fenomeni localmente intensi.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in leggero calo sulle zone montane, massime in lieve aumento.

Venti. In pianura in prevalenza deboli orientali, con rinforzi moderati da ovest o nord-ovest dalla sera; in montagna moderati-tesi sudoccidentali, fino a forti a quote medio-alte.

Mare. Calmo o poco mosso.

(Ph e Fonte Arpa veneto)