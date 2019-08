Allerta sanitaria in tutto il Veneto per l’ondata di calore

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che domani, 12 agosto, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e sarà quindi ondata di calore.

Lunedì condizioni di disagio fisico intenso ovunque nel territorio veneto, con qualità dell’aria buona/discreta. Secondo le previsioni lo scenario potrebbe migliorare in parte solo martedì: il disagio fisico potrebbe rivelarsi debole/moderato sulle zone montane, ma potrebbe mantenersi intenso in pianura e sulla costa. Mercoledì, invece, dovrebbe essere debole/moderato in ogni zona della regione.

In previsione dell’arrivo dell’ondata di calore, che consiste nel perdurare per almeno 3 giorni di condizioni di elevata temperatura (intorno ai 30° C) e di elevato tasso di umidità, la Protezione civile comunale ricorda che è attivo il “Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore“, che è consultabile nei siti delle aziende sanitarie.