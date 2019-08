Una domenica sera tra grigliate, cinghiale e fritto misto

Tanti gli eventi in tutta la regione in programma per questa domenica della settimana di Ferragosto.

Nel Padovano

C’è il picnic «Stelle al parco» a partire dalle 19.30, al Parco ex Inps di Battaglia Terme, white code e plastic free. Poi l’astronoma del planetario di Padova Elena Lazzaretto darà le sue dritte per scrutare la volta celeste. A Vo’ Euganeo durerà fino a domani la Fiera di San Lorenzo, giunta alla veneranda età di 370 edizioni, mentre si concluderà stasera con i fuochi di artificio la Sagra di San Lorenzo a Roncon di Albignasego. Ad Abano Terme, in occasione della sagra del sorriso Monteortone oasi dei bambini (con gonfiabili e baby dance) e menù a base di carne e pesce: bigotti e spezzatino di cinghiale, carne alla griglia, spaghetti allo scoglio, fritto misto di mare, baccalà mantecato e seppioline in umido.