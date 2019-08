Anziana si rovescia con l’auto nel dirupo

Condividi

Alle 13 e 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada di Gogna a Vicenza per soccorrere una donna, rovesciatasi con l’auto su un fianco.

La squadra dei pompieri arrivata dalla centrale, hanno messo in sicurezza l’Honda hr-v ed estratto la 71 enne, rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna, ferita, è stata presa in cura dal personale del SUEM 118 per essere trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e il soccorso stradale per il recupero dell’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.