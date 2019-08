Cinghiale spunta dal nulla e centra ciclista: gambe fratturate

Condividi

Una brutta disavventura quella accaduta ad un 41enne di Vigonovo, in provincia di Venezia, che una quindicina di giorni fa si era recato con degli amici sui Colli Euganei per un giro in bici di cui è molto appassionato. Come racconta il Gazzettino, improvvisamente, mentre stava percorrendo la provinciale 43 in località Castelnuovo di Teolo, dalla boscaglia è spuntato un cinghiale che gli ha letteralmente tagliato la strada centrando e facendolo rovinare a terra.

Mentre l’animale, illeso, ha proseguito la sua corsa, il malcapitato è stato soccorso e portato in ospedale. Per lui 45 giorni di prognosi per frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro, frattura composta del secondo e terzo metatarsale di sinistra, infrazione dell’astragalo e dello scafoide di destra, più escoriazioni multiple in tutto il corpo. Ha anche dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica.

(ph: shutterstock)