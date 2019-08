Coppa Italia: un secondo turno roseo per Venezia, Chievo e Cittadella

Condividi

Linkedin email

Il secondo turno di Coppa Italia ha visto uscire vittoriose le squadre venete. Il Venezia batte 2 a 1 il Catania che è passato in vantaggio fin dal quarto minuto. Il Chievo, invece, per portarsi a casa la vittoria contro il Ravenna, ha dovuto attendere i calci di rigori conclusi con un 3 a 1 per la squadra veronese. Infine derby padovano nella partita tra Cittadella e Padova vinta dalla prima per 3 a 0 nonostante si sia trovata in inferiorità numerica per metà della ripresa.

Il Padova è uscito quindi di scena mentre per le altre 3 squadre l’avventura della Coppa Italia continua domenica 18. Il Cittadella affronterà il Capri, il Chievo sarà in trasferta a Cagliari mentre il Venezia dovrà vedersela con il Parma. Il prossimo weekend entrerà in scena anche il Verona che al Bentegodi sfiderà la Cremonese.

(In foto Cittadella-Padova, ph: Facebook A.S. Cittadella 1973 – Massimo Felicetti)