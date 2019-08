Controlli in borghese, multati automobilisti sorpresi a “sfanalare”

Condividi

Linkedin email

Controllo straordinario del territorio feltrino nell’ultimo fine settimana. La Compagnia dei Carabinieri di Feltre ha organizzato un servizio coordinato finalizzato al controllo delle aree maggiormente soggette a flusso turistico. Il forte sforzo operativo si è tradotto in 40 pattuglie della Compagnia Carabinieri di Feltre complessivamente impiegate sul territorio nel corso delle giornate e l’elicottero del 14° Nucleo elicotteri di Belluno in posizione di pronto impiego qual’ora si rendesse necessario l’ausilio. Sono stati effettuati controlli svolti anche da personale in borghese nei territori di tutti i comuni feltrini.

Il sabato pomeriggio/sera è stato oggetto di particolari attenzioni il lago del Corlo nel territorio di Arsiè, nelle aree vicine ai campeggi e in tutti gli spazi ad uso turistico allo scopo di prevenire atti predatori sulle numerose autovetture parcheggiate nonché far rispettare anche le diverse ordinanze comunali che regolano l’area. Nel corso della domenica lo sforzo si è incentrato in maniera particolare sul traffico veicolare.

Sono stati controllati complessivamente oltre 100 veicoli e ben oltre il doppio il numero dei controlli effettuati sulle persone. Rilevate infrazioni al codice della strada per la gran parte per documenti personali o dei veicoli mancanti o dimenticati, revisioni scadute e per la pessima abitudine dello “sfanalare” (uso improprio dei dispositivi di segnalazione) allo scopo di avvertire gli utenti stradali provenienti in senso opposto del controllo in atto sulla strada; il gesto apparentemente innocuo potrebbe essere un valido aiuto per malintenzionati o persone sottoposte a ricerca per eludere i controlli. Il codice della strada prevede una sanzione fino a 168 euro e un punto sulla patente. L’attività di controllo straordinario continuerà ancora in maniera dedicata per la specifica esigenza estiva per tutta la stagione turistica e vacanziera.