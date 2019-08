Si schianta in moto a 300 metri da casa: muore 28enne

Condividi

La vittima del terribile incidente di ieri sera sulla provinciale 91 “Moceniga” è Diego Costa, 28 anni di Masi, in provincia di Padova. Il giovane stava rincasando in sella alla sua Aprilia Rsv4 dopo una giornata spensierata in piscina con degli amici quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un platano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per Diego, morto praticamente sul colpo, non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente e i motivi dell’uscita di strada non sono ancora chiari.

