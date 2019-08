Meteo, ecco che tempo farà a Ferragosto

Condividi

Dopo l’allerta gialla diramata dalla regione, vediamo che tempo ci attende per i prossimi giorni. Martedì 13 agosto avremo una situazione da variabile a instabile: inizialmente sereno o poco nuvoloso in pianura mentre sulle zone montane la nuvolosità sarà più presente già dal mattino con maggiori schiarite sulle Prealpi. In seguito nuvolosità in intensificazione soprattutto sulle zone settentrionali. In mattinata crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone dolomitiche in seguito anche sul resto delle zone montane e su quelle pedemontane. Dal tardo pomeriggio/sera e nella notte fenomeni probabili anche sulla pianura. Possibili fenomeni localmente intensi. Le temperature saranno in diminuzione salvo stazionarietà dei valori massimi su costa e pianura limitrofa; valori minimi raggiunti in serata.

Mercoledì 14 agosto il tempo sarà più stabile con residua nuvolosità al mattino sulla pianura e zone costiere centro-meridionali, in seguito in prevalenza soleggiato in pianura, sui rilievi modesti annuvolamenti; clima più fresco e ventilato. Alcune precipitazioni saranno possibili alle prime ore del mattino possibili residue precipitazioni, in seguito generalmente assenti salvo qualche occasionale piovasco sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione con valori massimi un po’ sotto la media del periodo.

Giovedì 15 agosto in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti; sulle zone montane e pedemontane nuvolosità irregolare con instabilità pomeridiana associata a qualche possibile rovescio o temporale. Temperature stabili nelle minime, in contenuta ripresa nelle massime.

Infine venerdì 16 agosto in pianura tempo in prevalenza stabile e soleggiato, sulle zone montane poco o a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento.