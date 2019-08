Amore gay tra due tunisini, finisce a coltellate

Condividi

Loro sono due ragazzi neanche 30enni arrivati in Italia dalla Tunisia per cercare di vivere in serenità il loro amore. Nella loro patria, infatti, l’omosessualità è punita anche con tre anni di reclusione. Ma non è servito a molto. Uno dei due, infatti, sabato sera è stato accoltellato da tre cugini del compagno a due passi da Prato della Valle a Padova. Spaventato e sanguinante, il giovane è scappato a casa dove i suoi familiari l’hanno soccorso. Poi è scattata la vendetta finita con uno degli aggressori preso a bottigliate in testa. Ma non finisce qui perchè nel frattempo si fa avanti un terzo nordafricano che tenta di colpire nuovamente il 29enne omosessuale e finisce per ferire anche un poliziotto.

Il tutto si conclude con tre persone finite all’ospedale, un arresto e una denuncia. I militari, dopo essere finalmente riusciti a calmare le acque, scoprono che tutti gli stranieri protagonisti di questa vicenda sono irregolari e con precedenti penali. Sono state così avviate le pratiche per l’espulsione.

