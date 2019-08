Un altro ciclista in tangenziale a Vicenza

Condividi

Un altro caso di ciclista in tangenziale a Vicenza. A riprendere la pericolosissima scena, Piero Forchesato che ha postato la foto sul gruppo Facebook “Sei di Vicenza se…” commentando: «Anche oggi qualcuno ha tentato la fortuna gettandosi in bici in tangenziale, senza parole..». Tantissimi gli utenti che hanno criticato con parole anche piuttosto forti lo scatto. Alcuni hanno anche riportato l’avvistamento di un altro ciclista che si è poi fermato nell’area servizi.

Solo ad inizio agosto era diventato virale il video di un uomo che pedalava tranquillo lungo la tangenziale che collega Vicenza Est a Vicenza Ovest. Ricordiamo che, in caso di avvistamenti come questi, è buona cosa avvertire tempestivamente le forze dell’ordine per evitare gravi conseguenze.