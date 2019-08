Straniero picchiato e rapinato da un gruppo di persone

Condividi

I Carabinieri della sezione radiomobile di Vicenza, nella tarda serata di ieri, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti in viale Verona dove un cittadino indiano di 23 anni, residente in città, ha denunciato di essere stato percosso e rapinato da 5 persone probabilmente di origine straniera che gli hanno sottratto il portafoglio contenente 500 euro e il cellulare, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe. La vittima è stata trasportata dal Suem all’ospedale di Vicenza per curare delle escoriazioni al volto. Le indagini dei militari sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori.

(ph: shutterstock)