Ferragosto, centri commerciali e supermercati aperti in Veneto

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno con l’arrivo di Ferragosto tornano anche le polemiche per le aperture di supermercati e centri commerciali in un giorno in cui la maggior parte dei lavoratori si gode il fresco in montagna o il sole al mare. Sono in tanti infatti a chiedersi se sia davvero necessario andare a fare la spesa o shopping il 15 di agosto.

Anche quest’anno comunque nessuna sorpresa: sono molti i punti vendita in Veneto a tenere alzate le serrande. I supermercati Alì più grandi rimarranno aperti solo la mattina. Stessa cosa vale per la catena Lidl e Conad. Aperti invece i supermercati Tosano. Rimarranno chiusi i punti vendita Despar, Pam, A&O, Crai, Famila e Coop.

Per quanto riguarda i centri commerciali, rimarranno aperti il Valecenter di Marcon, la Nave de Vero di Marghera, il Designer Outlet di Noventa di Piave, il Grifone Shopping Center a Bassano del Grappa, il Grand’Affia Shopping Center, Le Corti Venete a San Martino Buon Albergo, Adigeo a Verona il Due Carrare, il Giotto di Padova. Chiusi invece le Piramidi e il Palladio a Vicenza e La Fattoria a Rovigo.