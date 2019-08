Condividi

Linkedin email

Incidente mortale questa mattina intorno alle 10 in via Molini a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Un 27enne di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, in sella alla sua moto ha perso la vita dopo lo scontro con un camion nel rettilineo che attraversa il paese. La sua identità non è stata ancora resa nota e la dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento