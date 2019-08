Si scontra con 3 auto in sosta e si ribalta: ferito

Condividi

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 15 a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Un’auto fuori controllo ha urtato altre tre vetture in sosta per poi ribaltarsi. Ferito il conducente, un 37enne di Vago di Lavagno. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro.