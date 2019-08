Maltempo sul lago di Garda: alberi sradicati e Gardesana chiusa

Condividi

Linkedin email

Nella serata di ieri ondata piuttosto intensa di maltempo si è abbattuta sulla zona del lago di Garda. Pioggia e vento hanno sradicato alberi anche secolari e allagato strade creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Le zone più colpite sono state il Garda, Torri del Benaco e Costermano. La SR49 Gardesana è stata chiusa al traffico per diverse ore per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza gli alberi.