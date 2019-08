Pedron e Toniolo, social impazziti per le foto hot: «Orgoglio veneto»

Condividi

Linkedin email

Instagram impazzito per le foto hot di Melita Toniolo ed Eleonora Pedron, la prima Diavolita super sexy del Grande Fratello, la seconda miss Italia nel 2002. Gli scatti bollenti in bikini nero hanno collezionato migliaia di like e commenti tra i quali si legge qualcuno che scrive «Orgoglio veneto». Ebbene sì, perchè la Pedron è originaria di Bassano, in provincia di Vicenza, mentre la Toniolo viene da Cavri, in provincia di Treviso.